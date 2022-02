ఏపీ రాజధానిపై తేల్చేసిన కేంద్రం - రాష్ట్రానిదే నిర్ణయం : అమరావతే ఇక..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీ రాజధాని ఏది. ఇప్పుడు ఏపీ వాసులను వెంటాడుతున్న ప్రశ్న ఇదే. అయితే, దీని పైన కేంద్రం తేల్చి చెప్పేసింది. ఏపీలో మూడు రాజధానుల నిర్ణయం.. బిల్లుల ఉప సంహరణ..సమగ్రంగా బిల్లులు మరోసారి ప్రవేశ పెడతామని ప్రభుత్వ ప్రకటన.. అమరావతి రైతలు ఆందోళన...న్యాయస్థానంలో కేసుల నడమ కేంద్రం తమ అభిప్రాయం స్పష్టం చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాజధానిపై నిర్ణయ అధికారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానిదేనని రాజ్యసభలో కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి నిత్యానందరాయ్‌ ప్రకటించారు. రాజ్యసభలో ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో ఏపీ విభజన చట్టం అమలుపై సభ్యులు సంధించిన ప్రశ్నలకు కేంద్రం సమాధానం ఇచ్చింది. బీజేపీ ఎంపీ జీవీఎల్ నరసింహారావు రాజధాని అంశాన్ని ప్రస్తావించారు.

English summary

Centre had said that the capital decision is on state and new state have to decide