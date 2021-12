ఏపీలో సినిమా థియేటర్ల మూసివేత..!! అగ్ర హీరోల సినిమాల విడుదల వేళ : ఏం జరుగుతోంది..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో ఇప్పుడు సినిమా ధియేటర్లలో కొనసాగుతున్న సోదాలు కలకలం రేపుతున్నాయి. అంతటితో ఆగకుండా నోటీసులు ఇవ్వటం.. కొన్ని థియేటర్లు మూసివేయటంతో ఎగ్జిబిటర్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో.. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ఎగ్జిబిటర్లు కీలక నిర్ణయం దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. అందుకోసం తొలుత ఈ రోజున విజయవాడలో భేటీ కావాలని భావించారు. అయితే, ప్రభుత్వం జారీ చేసిన టిక్కెట్ల ధరల తగ్గింపు జీవో పైన ఈ రోజున హైకోర్టులో విచారణ ఉంది. కోర్టు విచారణ..మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా తమ భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఖరారు చేసేందుకు ఈ సమావేశాన్ని శుక్రవారానికి వాయిదా వేసారు.

English summary

Ongoing searches in movie theaters in the AP are now causing a stir. Exhibitors are worried about the closure of some theaters .