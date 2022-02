ఏపీలో సినీ టికెట్ల వివాదం సశేషం- ఈ నెల 17న సర్కార్ కమిటీ భేటీ- జగన్ వ్యాఖ్యల వెనుక ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో సినీ టికెట్ల ధరల వివాదానికి సీఎం జగన్ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేసినట్లే అని అందరూ అనుకుంటున్న వేళ.... ఆయన టాలీవుడ్ ప్రముఖులతో భేటీలో చేసిన వ్యాఖ్యలు దీనిపై మరో చర్చకు తావిచ్చాయి. చిన్నా, పెద్దా అన్ని సినిమాలకు ఒకే టికెట్ రేట్ ఉండాలనేది ప్రభుత్వ విధానమంటూ ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇప్పుడు సర్వత్రా చర్చ జరుగుతోంది. అదే అంశంంపై టాలీవుడ్ ప్రముఖులు చర్చలు జరిపినా, ప్రభుత్వ కమిటీ సంప్రదింపులు జరుపుతున్నా ఇంకా ఫుల్ స్టాప్ పడలేదా అన్న ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.

English summary

cinema ticket prices row in andhrapradesh has been continued even after tollywood heroes meeting with cm jagan yesterday as govt committee to meet on 17th for further talks,