oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జగనన్న స్మార్ట్ టౌన్ షిప్ లకు శ్రీకారం చుట్టిన ఏపీ ప్రభుత్వం నిరుపేద మధ్యతరగతి ప్రజల సొంతింటి కల నెరవేర్చడం కోసం మరో బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. మంగళవారం నాడు జగనన్న స్మార్ట్ టౌన్ షిప్ ల వెబ్సైట్ మరియు లే అవుట్లను ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం జగన్ పేద, మధ్యతరగతి సొంతింటి కల నెరవేర్చడం కోసం ప్రభుత్వం విశేషంగా కృషి చేస్తుందని వెల్లడించారు.

English summary

Launching the Jagananna Smart Township website, CM Jagan said the decision was taken to fulfill the dream of middle class people to own property. Revealed that can apply from today.