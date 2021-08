జగన్ పాపులారిటీ ఎలా ఉంది : బెస్ట్ సీఎంల్లో ఏ స్థానం: ఇండియా టూడే సర్వే తేల్చిందేంటి..!!

Andhra Pradesh

ప్రముఖ జాతీయ మీడియా సంస్థ ఇండియా టూడే మూడ్ ఆఫ్ ది నేషన్ పేరుతో తాజాగా ఒక సర్వే నిర్వహించింది. ప్రధాని-రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల పని తీరు పైన ఈ సర్వే కొనసాగింది. ప్రజా మూడ్ తెలుసుకొనేందుకు నిరంతరం ఈ సర్వే నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది. అయితే, ఈ సారి చేసిన సర్వేలో ఆసక్తి కర ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి. ఇండియా టూడే చేసిన సర్వేలో తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు దక్కిన స్థానం.. పాపులారిటీలో వారికి గతం కంటే బెటర్ గా ఉన్నారా..మరింతగా తగ్గిందా అనేది రెండు రాష్ట్రాల ప్రజల్లోనూ ఆసక్తికరంగా మారుతోంది.

AP CM Jagan stood at 4th place in best performing Chief ministers in India according to India to day mood of the nation survey. Modi is in first place in best PM's of India.