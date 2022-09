ఏం తమాషాలు చేస్తున్నారా ఏంటి??.. జగన్, చంద్రబాబు ఉగ్రరూపం!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎన్నిక‌ల‌కు ఇంకా స‌మ‌యం ఉన్న‌ప్ప‌టికీ వాతావ‌ర‌ణం మాత్రం ఏ క్ష‌ణంలో ఎన్నిక‌లు జ‌రుగుతాయా? అన్నట్లుగా మారిపోయింది. అధికార వైసీపీ, ప్రతిపక్ష టీడీపీ హోరాహోరీగా తలపడుతున్నాయి. ఒకరిపై మరొకరు విమర్శలను జడివానలా కురిపిస్తున్నారు. అధికారంలో ఉన్న‌ప్ప‌టికీ సీఎం వైఎస్ జ‌గ‌న్ ఏ మాత్రం అలసత్వం ప్రదర్శించకుండా వ్యవహరిస్తున్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు కూడా వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునే దిశగా కదులుతున్నారు. జిల్లాల పర్యటనలు జరుపుతూ పార్టీ యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.

English summary

Although there is still time for elections in Andhra Pradesh, but the weather, when will the elections be held? it has changed