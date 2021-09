Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సారథ్యంలో రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో మరో సలహాదారు నియమితులయ్యారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన తరువాత.. రాష్ట్రంపై తీవ్రమైన ఆర్థికభారం పడిందని, ఆర్థిక స్థితిగతులను ప్రభుత్వం నిర్వహించలేకపోతోందంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు తరచూ విమర్శలను సంధిస్తోన్నారు. వేల కోట్ల రూపాయల మేర రుణాలను తీసుకొచ్చి, ప్రజలకు పప్పు బెల్లంలా పంచి పెడుతోందటూ ఆరోపణలను గుప్పిస్తోన్నారు.

Ritu Varma: క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి హీరోయిన్ గా మారిన టాలెంటెడ్ యాక్ట్రెస్ హోమ్లి బ్యూటీ రీతూ(ఫొటోస్ )

English summary

Rajnish Kumar, the former chairman of State Bank of India, has been appointed as an economic advisor to the Andhra Pradesh government.