అనూహ్యం: జగన్ ఢిల్లీ పర్యటన వాయిదా - కారణం ఇదే -ఎంపీ రఘురామ మరో లీగల్ అస్త్రం

కరోనా పరిస్థితుల నిర్వహణలో మోదీ సర్కారు విఫలమైందని బీజేపీయేతర ముఖ్యమంత్రులంతా విమర్శిస్తున్నా, ఆ వాదనను తోసిపుచ్చుతూ, కేంద్రానికి అండగా ఉందామని పిలుపునిచ్చి ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి, వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్. అంతలోనే, వ్యాక్సిన్ల కొరతపై కేంద్రాన్ని కడిగేస్తూ, రాష్ట్రాలు ఏకం కావాలని లేఖల ద్వారా సీఎంలకు పిలుపునిచ్చిన ఆయన సడెన్ గా ఢిల్లీ టూర్ ప్రకటించారు. పోలవరం, రఘురామ వివాదం సహా పలు అంశాలపై కేంద్రం పెద్దలతో మాట్లాడేందుకు ఇంకొద్ది గంటల్లో ఏపీ సీఎం ఢిల్లీకి బయలుదేరనుండగా..

andhra pradesh chief minister ys jagan's delhi tour has been postponed. it is learned that ap cm's appointment with several union ministers are not confirmed due to minister's busy schedule. jagan likely to go to delhi on thursday instead of monday. ap CM Jagan was scheduled to travel to Delhi on Monday to meet Union ministers to discuss the Polavaram project, covid vaccine, mp raghu rama and other issues. Meanwhile, narsapuram ysrcp mp raghu rama krishnam raju sends legal notice to jagan family owned sakhi media on sunday.