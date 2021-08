ఆరోగ్య శ్రీలో పెను మార్పులు: ఇకపై వ్యక్తికో కార్డు -కొవిడ్, వ్యాక్సిన్లపై సీఎం జగన్ ఆదేశాలివే -ఆమెకు శభాష్‌

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

కరోనా విలయం కాలంలో పేదలకు భారీ ఊతంగా నిలిచిన ఆరోగ్య శ్రీ పథకం అమలులో పెను మార్పులు రాబోతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ కూడా కొత్త గతిలో ఊపందుకోనుంది. ఆక్సిజన్ కొరత వల్ల మరణాలు సంభవించినట్లు అంగీకరించిన తొలి రాష్ట్రంగా ఏపీ నిలిచిందన్న కేంద్రం ప్రకటన తర్వాత మహమ్మారి కట్టడికి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఆరోగ్య శ్రీ కార్డుల్లో మార్పుల సందర్భంలోనే, చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన ఓ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ కేవలం 10 నిమిషాల్లో లబ్దిదారులకు ఆరోగ్య శ్రీ కార్డు అందించడం చర్చనీయాంశమైంది. వివరాలివి..

English summary

andhra pradesh chief minister ys jagan mohan reddy directs govt officials on covid prevention measures and vaccination process in the state. cm jagan on wednesday held review on covid crisis in ap. speaking at the meeting cm said, Aarogyasri cards in the name of individuals rather than family. vaccination priority should be given to vaccination of staff working in schools, including teachers considering villages as a unit