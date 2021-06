రూటు మార్చిన జగన్: ఆ కీలకాంశంపై మోడీకి మరో లెటర్: రూ.34,109 కోట్లు..లక్ష్యం నెరవేరట్లేదు

Andhra Pradesh

అమరావతి: ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి.. ఈ మధ్యకాలంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీకి వరుస లేఖలు రాస్తోన్నారు. కరోనా వైరస్ సెకెండ్ వేవ్ ఆరంభమైన తరువాత.. అదే అంశాన్ని కేంద్రబిందువుగా చేసుకుని పలుమార్లు లేఖలు రాశారు. వైరస్ వ్యాప్తి చెందడాన్ని నివారించడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం, టీకాల లభ్యత.. వంటి కోవిడ్19 సంబంధిత పరిస్థితులపై తరచూ లేఖలు రాస్తూ వచ్చారాయన. తాజాగా మరో లెటర్ రాశారు. ఈ సారి రూటు మార్చారు. కరోనాకు బదులుగా మరో అంశాన్ని వైఎస్ జగన్ తన లేఖలో ప్రస్తావించారు.

English summary

Andhra CM YS Jagan Mohan Reddy has sought his intervention to incorporate creation of basic infrastructure in greenfield colonies as part of assistance given to state governments under the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) programme.