నేడు ఢిల్లీకి సీఎం జగన్-అమిత్ షాతో భేటీ-వాటిపై చర్చించే ఛాన్స్-బెయిల్ రద్దు భయమే అంటున్న ప్రత్యర్థులు

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గురువారం(జూన్ 10) ఢిల్లీ పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు.ఉదయం 10 గంటలకు సీఎం జగన్ తాడేపల్లి క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి గన్నవరం విమానాశ్రయం చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో ఆయన ఢిల్లీ వెళ్లనున్నారు. మధ్యాహ్నం 1.40 గంటలకు ఢిల్లీకి చేరుకోనున్న ఆయన... కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో భేటీ కానున్నారు. కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్,జలనవరుల శాఖ మంత్రి గజేంద్ర షెకావత్‌ల అపాయింట్‌మెంట్‌లు కూడా సీఎం కోరినట్లు తెలుస్తోంది. రెండు రోజుల పాటు ఆయన ఢిల్లీలో ఉండనున్నారు.రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు అంశాలపై చర్చించేందుకే జగన్ ఢిల్లీ వెళ్తున్నారని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతుండగా... 'బెయిల్ రద్దు' టెన్షనే ఆయన్ను ఢిల్లీకి పరుగులు పెట్టిస్తోందని ప్రత్యర్థులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Andhra Pradesh chief minister YS Jagan Mohan Reddy will arrive in Delhi on Thursday for a two-day visit. He is expected to meet several Union ministers in these two days, including home minister Amit Shah and water resources minister Gajendra Singh Shekhawat.