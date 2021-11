ఎన్ని పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకున్నా టిడిపి కోలుకోవటం అసాధ్యం: తేల్చి చెప్పిన ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం ధర్మాన కృష్ణ దా

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడుపై ఏపి డిప్యూటీ సీఎం ధర్మాన కృష్ణదాస్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్ర రైతాంగానికి మంచి చేయాలనే ఉద్దేశంతో చేపట్టిన జలయజ్ఞాన్ని నిర్వీర్యం చేసిన పాపం చంద్రబాబు నాయుడిదే అని ధర్మాన కృష్ణదాస్ వ్యాఖ్యానించారు. జగన్ రాష్ట్రాన్ని సస్య శ్యామలం చెయ్యటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. చంద్రబాబు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి భయపడుతున్నారని, ఇతర పార్టీలతో పొత్తుల వ్యవహారం నడుపుతున్నారనిఆయన అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఇంతకంటే సిగ్గుచేటు వ్యవహారం మరొకటి ఉండదని ధర్మాన కృష్ణదాస్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

AP Deputy CM Dharmana Krishna Das, said it was impossible for the TDP to recover no matter how many parties it allied with, targeted Chandrababu and the TDP. Dharmana Krishna Das said that Chandrababu is begging for the support of BJP and Janasena.