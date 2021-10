ఏపీ డీజీపీ తక్షణం రాజీనామా చెయ్యాలి; టీడీపీ కార్యాలయాలపై దాడులు పోలీసుల వైఫల్యమే: టీడీపీ నేతలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయాలపై జరిగిన దాడులపై నేతలు భగ్గుమంటున్నారు. ఇది ప్రభుత్వ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదం అంటూ నిప్పులు చెరుగుతున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయాలపై వైసిపి కార్యకర్తలు దాడులు చేయడం, ఆ తర్వాత చంద్రబాబు దాడులకు నిరసనగా రాష్ట్ర బంద్ కు పిలుపునివ్వడంతో రాష్ట్రంలో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఇక తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీసులపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాడి జరిగినా పోలీసులు పట్టించుకోలేదని, డిజిపి కనుసన్నల్లోనే ఈ దాడులు జరిగాయని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు.

English summary

TDP leaders demanded the immediate resignation of the AP DGP. Nakka Anand Babu and ayyanna patrudu wants DGP Gautam Sawang to resign. TDP leaders said that attacks on tdp offices is a police failure.