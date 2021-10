ఏపీ డ్రగ్స్ రచ్చ: టీడీపీకి డీజీపీ షాక్; చంద్రబాబు, లోకేష్ లతో పాటు టీడీపీ నేతలకు లీగల్ నోటీసులు

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ వ్యవహారంపై తెలుగుదేశం పార్టీ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తుతున్న విషయం తెలిసిందే. తాలిబన్ డ్రగ్స్ కు తాడేపల్లి ప్యాలెస్ కు లింకేంటి ? డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ వెనుక ఉన్న బిగ్ బాస్ ఎవరు? అంటూ పెద్ద దుమారమే రేపింది టీడీపీ. గుజరాత్లోని ముంద్రా పోర్టులో పట్టుబడిన హెరాయిన్ కు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని పోలీసు ఉన్నతాధికారులు పదేపదే చెబుతున్నా అసత్య ఆరోపణలు చేస్తూ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని భావించిన పోలీస్ బాస్ డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలతో పాటు, పలు పత్రికల యాజమాన్యాలకు లీగల్ నోటీసులు పంపించారు.

