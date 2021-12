ఏపీ ఉద్యోగుల పోరు తీవ్రం-పీఆర్సీతో పాటు సీపీఎస్ రద్దు కూడా- వెంకట్రామిరెడ్డి వ్యాఖ్యల చిచ్చు

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక తమ డిమాండ్లపై నిర్లక్ష్యం వహిస్తోందని ఆరోపిస్తున్న ఉద్యోగ సంఘాలు తాజాగా పోరుబాట పట్టాయి. పీఆర్సీ నివేదిక ఇవ్వడం, పీఆర్సీ ప్రకటన, సీపీఎస్ రద్దు, కాంట్రాక్టు ఉద్యోగుల క్రమబద్ధీకరణ వంటి ప్రధాన డిమాండ్లతో పాటు మరికొన్ని ఇతర డిమాండ్లను నెరవేర్చాల్సిందేనని ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి. అయితే ప్రభుత్వం మాత్రం ఇప్పటివరకూ వీటిపై ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. మధ్యమధ్యలో లీకులు మాత్రమే ఇస్తోంది.

English summary

andhrapradesh employee associations on today clarified that they will have not settled with prc but fight for cps cancellation also.