పీఆర్సీ కోసం ఉద్యోగ సంఘాల పట్టు-అయిదున్నార గంటల నిరీక్షించినా.. : నేడు కార్యాచరణ ఖరారు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి పీఆర్సీ కోసం ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. పీఆర్సీ అమలు ఆలస్యం అవుతున్న పరిస్థితుల్లో తమకు పీఆర్సీ నివేదిక ఇవ్వాలంటూ ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. దీని కోసం వెలగపూడిలోని సచివాలయంలో ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు అయిదున్నార గంటల పాటు నిరీక్షించారు. ఏపీ ఉద్యోగ సంఘాలు కొంత కాలంగా పీఆర్సీతో పాటుగా పెండింగ్ డీఏలు అమలు చేయాలని... సీపీఎస్ రద్దు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ వస్తున్నాయి. దీని పైన ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జలతో ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు సమావేశం అయ్యారు.

English summary

AP Govt employees Union leaders demanding that the PRC report to them in the event of a delay in the implementation of the PRC. For this, they waited for five and a half hours at the secretariat in Velagapudi