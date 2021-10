ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు పార్టీ రంగులు వెయ్యబోం; ఆ రంగులు తొలగించాం : హైకోర్టుకు జగన్ సర్కార్ ప్రమాణ పత్రం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, గ్రామ సచివాలయాలు, ఇతర వాహనాలకు వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రంగులు వేయడం పై ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార వైసీపీపై పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వెల్లువెత్తిన విషయం తెలిసిందే. ఇక తాజాగా చెత్త నుండి సంపద తయారీ కేంద్రాలకు, మోటర్లకు వైసిపి రంగులు వేయడం పై ఏపీ హైకోర్టు లో జరిగిన విచారణలో జగన్ ప్రభుత్వం ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చెత్త నుండి సంపద తయారీ కేంద్రాల కు పార్టీ రంగులు తొలగిస్తున్నట్టు హైకోర్టుకు ప్రమాణపత్రం దాఖలు చేసింది.

English summary

AP government affidavit to the High Court, no more party colors to govt offices in AP. officials said that colors removed on Wealth manufacturing centers from garbage.