తప్పిన సర్కార్ లెక్క-ఏపీలో భారీ విద్యుత్ డిమాండ్-పవర్ హాలిడే పొడిగింపు-పవన విద్యుతే దిక్కు

ఏపీలో విద్యుత్ డిమాండ్ పై సర్కార్ వేసిన లెక్కలన్నీ తప్పాయి. మే 1 నుంచి విద్యుత్ కోతలు ఉండబోవని, అదనపు విద్యుత్ అందుబాటులోకి వస్తుందని విద్యుత్ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి చెప్పిన మాటలన్నీ ఒట్టివేనని తేలిపోయాయి. రాష్ట్రంలో అనూహ్యంగా పెరుగుతున్న విద్యుత్ డిమాండ్ ను ప్రభుత్వం అస్సలు అంచనావేయలేకపోయింది. దీంతో విద్యుత్ కోతలు ఇప్పట్లో ఆగేలా లేవు. అదే సమయంలో పరిశ్రమలకు పవర్ హాలిడేను సైతం మరో 15 రోజులు పొడిగించింది.

with summer heat wave and other reasons power demand in andhrapradesh is reached to its peak and government extended power holiday to another 15 days for industries.