'వీరసింహారెడ్డి'పై 'జగన్మోహన్ రెడ్డి' గుస్సా?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

బాలకృష్ణ కథానాయకుడిగా నటించిన వీరసింహారెడ్డి చిత్రంలోని డైలాగులు చర్చనీయాంశమైన సంగతి తెలిసిందే. ఇందులోని పలు డైలాగులు ఏపీలోని వైసీపీ సర్కారును ఉద్దేశించినవేనంటూ సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతున్నాయి. బిట్లు బిట్లుగా ఉన్న ఈ డైలాగులు విపరీతంగా వైరలవుతుండటంతో అసలు వాటి సంగతి ఏమిటో తేల్చడానికి వైసీపీ ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.

English summary

It is known that the dialogues of the film Veerasimha Reddy, starring Balakrishna as the protagonist, are the subject of discussion.