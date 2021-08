'నాడు నేడు' తో మార్పు ; ప్రతిపక్షాలకు జగన్ చెక్ : స్కూల్స్ రూపు రేఖలు మార్చి మరో ముందడుగు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుండి పాలనలో తనదైన మార్క్ చూపించాలని సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి భావించారు. అందులో భాగంగా సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకొని తనదైన మార్కు పాలన సాగిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు. ముఖ్యంగా గత ప్రభుత్వ పాలనను, ప్రస్తుత ప్రభుత్వ పాలనను స్పష్టంగా బేరీజు వేసుకునేలా, ప్రజలు నేరుగా తమ కళ్ళతో నేరుగా చూసి అర్థం చేసుకునేలా వినూత్న కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టారు.

English summary

The look of schools has changed since Jagan Mohan Reddy took over as AP CM. Government schools have acquired a corporate look. AP CM Jagan Mohan Reddy, who created a new trend by changing the look of schools, made it clear to the people the difference between the appearance of schools under the previous government and the appearance of schools now. Jagan targeted opposition with this program. Jagan, who wanted to show change in the school education system through today, seems to have succeeded in the first phase of Nadu nedu.