సజ్జల అనూహ్య కామెంట్స్: అమిత్ షాతో జగన్ భేటీ బ్రహ్మాండమా? -రఘురామ, 3రాజధానులు, సీబీఐ కేసులపైనా

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఢిల్లీ పర్యటనపై ప్రతిపక్ష టీడీపీ, దాని అనుకూల మీడియా చేస్తోన్న విమర్శలు, రచ్చపై ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఘాటు కౌంటరిచ్చారు. ఆ క్రమంలో కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా పేరును ప్రస్తావిస్తూ, జగన్ పై సీబీఐ కేసులు అంశంపైనా అనూహ్య కామెంట్లు చేశారు. వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు, టీడీపీ చీఫ్ చంద్రబాబులపైనా విమర్శలు చేశారు.

andhra pradesh government advisor sajjala ramakrishna reddy made interesting comments on ap cm ys jagan delhi tour. he says, jagan went to delhi only to resolve state issues not his personal issues. sajjala also slams tdp pro media and ysrcp rebel mp raghurama. is it a big matter for a chief minister to get union home minister appoint,emt, sajjala asked tdp leaders.