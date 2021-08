రహస్య జీవోలు-టీడీపీ వివాదంలో కొత్త ట్విస్ట్ : ఇక ఆఫ్ లైన్ లోనే-అన్ని శాఖలకు సర్క్యులర్..!!

Andhra Pradesh

కొద్ది రోజులుగా ఏపీ ప్రభుత్వం జీవోల జారీ వ్యవహారం రాజకీయం వివాదంగా మారింది. ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవోలు రహస్యంగా ఉంచుతోందని..దీని వెనుక ఏదో జరుగుతోందంటూ ప్రధాన ప్రతిపక్షం టీడీపీ ఆరోపణలు చేసింది. దీని పైన నేరుగా గవర్నర్ ను కలిసి ఫిర్యాదు చేసింది. ప్రధానంగా ఈ నెలలో జారీ చేసిన బ్లాంక్ జీవోల వ్యవహారం పైన టీడీపీ నిలదీస్తోంది. పారదర్శక పాలన అని చెబుతూ ఎందుకు రహస్య జీవోలు...బ్లాంక్ జీవోలు జారీ చేస్తున్నారని టీడీపీ నేతలు నిలదీస్తున్నారు.

AP Govt decided not to publish GO's in public domain, and put on offline. GAD issued circular to all secretaries to take necessary action.