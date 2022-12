బెడిసికొట్టిన టీడీపీ ప్లాన్: వైసీపీని ఇరికించబోయి - రాజ్యసభ సాక్షిగా..!!

Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: అధికార వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీపై దాడికి దిగడానికి ప్రతిపక్ష తెలుగుదేశం సాగిస్తోన్న ప్రయత్నాలేవీ పెద్దగా ఫలితాన్నిచ్చినట్టు కనిపించట్లేదీ మధ్య. బాదుడే బాదుడు, ఇదేం ఖర్మ మన రాష్ట్రానికి అంటూ చేపట్టిన ఆందోళన కార్యక్రమాలు జనంలోకి వెళ్లట్లేదనేది బహిరంగ రహస్యం. ఇదివరకు కర్నూలు, ఆ తరువాత పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు చేపట్టిన సభలు, రోడ్ షోలకు మిశ్రమ స్పందనే లభిస్తోందని చెబుతున్నారు.

English summary

Centre has given clarity in Rajya Sabha over a question from TDP MP and said that the AP Govt has not submitted any proposals or DPR for Metro Rail in Vijayawada in 2017.