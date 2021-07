శ్రీశైలం కుడి గట్టు విద్యుత్ ప్లాంట్ లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి .. అనుమతి కోసం కృష్ణా రివర్ బోర్డుకు ఏపీ సర్కార్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కృష్ణానది యాజమాన్య బోర్డుకు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ జలవనరుల శాఖ లేఖ రాసింది. శ్రీశైలం కుడిగట్టు విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రంలో జల విద్యుత్ ఉత్పత్తి అనుమతి ఇవ్వాలని లేఖ ద్వారా అభ్యర్థించింది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నిండడానికి మరో 99 టీఎంసీల నీరు అవసరమని, ఎగువ నుండి 150 టీఎంసీల వరద జలాలు వస్తున్నాయన్న అంచనాల నేపథ్యంలో కుడిగట్టు విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రంలో జల విద్యుత్ ఉత్పత్తికి అనుమతి ఇవ్వాలని కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డుకు ఏపీ ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేసింది.

English summary

The Andhra Pradesh Water Resources Department has written a letter to the Krishna River management Board. Srisailam right branch Power Generation requested by letter. The AP government has appealed to the Krishna River Management Board to allow hydropower generation at the right bank power plant in the wake of estimates that another 99 TMC of water is needed to fill the Srisailam project and 150 TMC of flood waters are coming from above.