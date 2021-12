హీరోలపై పేర్ని సెటైర్లు- డిస్టిబ్యూటర్లు, థియేటర్ల ఓనర్లతో చర్చ-టికెట్ల ధరలపై కమిటీదే నిర్ణయం

Andhra Pradesh

ఏపీలో వివాదాస్పదంగా మారిన సినిమా టికెట్ల ధరలపై ఇవాళ సినిమా థియేటర్ల యాజమాన్యాలు, డిస్టిబ్యూటర్లతో మంత్రి పేర్నినాని భేటీ అయ్యారు. సినిమా టికెట్ల ధరలపెంపు, థియేటర్లపై దాడుల వ్యవహారంపై చర్చించారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కమిటీ నియమించిందని, అది ఇచ్చే నివేదిక ఆధారంగానే టికెట్ ధరలపై నిర్ణయం ఉంటుందన్నారు. అదే సమయంలో వైసీపీ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేసిన హీరోలు నాని, సిద్ధార్ధ్ లపైనా పేర్నినాని సెటైర్లు వేశారు.

ap minister perni nani on today meet theatre owners and distributors in amaravati secretariat and said that the decision on cine ticket prices as per committee report only.