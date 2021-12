సీఎం జగన్ తో చర్చించే "హీరో"లెవరు: మెగాస్టార్..నాగ్ మౌనం - ఒత్తిడి : ఏపీలో ఆ సినిమాలు విడుదలయ్యేనా..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో ఇప్పుడు కొత్త వివాదం నడుస్తోంది. టాలీవుడ్ వర్సస్ ఏపీ ప్రభుత్వం అన్నట్లుగా బయటకు పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఈ వివాదం పరిష్కారం కావలంటే టాలీవుడ్ హీరోలు ముందుకు రావాలని పరిశ్రమ కోరుతోంది. మరి..సీఎం జగన్ తో చర్చించి..సమస్యలు పరిష్కరించే హీరోలు ఎవరు. కొద్ది రోజుల్లో భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు విడుదల కాబోతున్నాయి. సంక్రాంతి సందర్భంగా వీటి విడుదలకు దర్శక- నిర్మాతలు నిర్ణయించారు. అయితే, తెలుగు సినిమాలకు తెలంగాణతో పాటుగా ఏపీ మార్కెట్ చాలా కీలకం.

English summary

Amid the ongoing war on the ticket issue, news is making rounds as which tollywood bigges would turn up for discussions with CM Jagan.