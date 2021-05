ఏపీలో ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల దోపిడీకి చెక్- హైకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు

Andhra Pradesh

ఏపీలో కరోనా చికిత్స పేరుతో ప్రైవేటు ఆస్పత్రులు చేస్తున్న దోపిడీకి చెక్‌ పెడుతూ హైకోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరించింది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలను సైతం లెక్కచేయకుండా రోగులను ముక్కుపిండి బిల్లులు వసూలు చేస్తున్న ఆస్పత్రులకు హైకోర్టు తీర్పు చెంపపెట్టు కానుంది. ఇకపై ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన బిల్లులు కాకుండా ఎక్కువగా వసూలు చేయాలంటే భయపడేలా రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్ధానం తీర్పు వెలువరించింది.

English summary

andhrapradesh high court on today issued key orders on covid 19 treatment bills in private hospitals in the state. the court orders nodal officer signature is must before giving covid treatment bills to patients, which assures the charges are in accordance with govt guidelines.