దేశంలోనే బ్లాక్ ఫంగస్ కేసుల్లో ఏపీ మూడో స్థానం : గుంటూరులోనే అధికంగా, ఏపీకి కొత్త భయం !!

కరోనా సెకండ్ వేవ్ ప్రమాదం నుండి గట్టెక్కాము అనుకున్న చాలామంది కోవిడ్ బాధితులను ఇప్పుడు బ్లాక్ ఫంగస్ వణికిస్తోంది. కరోనా బారిన పడిన వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ముఖ్యంగా డయాబెటిస్ వ్యాధిగ్రస్తులు డయాబెటిస్ ను కంట్రోల్ లో ఉంచుకోవాలని నిపుణులు పదే పదే హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ దేశవ్యాప్తంగా బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. దేశంలో బ్లాక్ ఫంగస్ గా పిలువబడే మ్యూకోర్ మైకోసిస్ కేసులలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మూడో స్థానంలో ఉంది. ఇక తాజాగా గుంటూరు జిల్లాను బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులు వణికిస్తున్నాయి.

Black fungus cases continue to rise across the country. Andhra Pradesh ranks third in the country in cases of mucor mycosis known as black fungus. Recently, Guntur district has been plagued by black fungus cases. As on July 28, 4,209 cases of mucor mycosis were reported in Andhra Pradesh. The vast majority of reported black fungus cases nationwide are people who have been infected with Covid-19 since May.