పేరెన్స్ పేట్రియా: శ్రద్ధ చూపని కేంద్రం- సుప్రీంకోర్టులో ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక పిటీషన్..!!

Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండుగా విడిపోయి ఎనిమిది సంవత్సరాలు పూర్తయింది. రోజులు గడిచిపోతున్నాయే తప్ప- ఏపీ పునర్విభజన చట్టంలో పొందుపరిచిన మెజారిటీ అంశాలు పరిష్కారానికి నోచుకోవట్లేదు. ఎక్కడి ఆస్తులు అక్కడే ఉన్నాయి. వాటి విలువ సుమారు లక్షన్నర కోట్ల రూపాయలు. ఈ విభజన సమస్యలను పరిష్కరించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా పెద్దగా ఆసక్తి చూపట్లేదనేది స్పష్టమౌతోంది.

English summary

AP government filed a petition in the Supreme Court to seek a division of assets and liabilities between the AP and Telangana at the earliest.