సీఎం జగన్ కు గోల్డెన్ ఛాన్స్ - ప్రత్యేక హోదాపై నీతీ ఆయోగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు : ఏపీకి దక్కాలంటే..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ప్రత్యేక హోదా ఏపీకి ఇవ్వరా. పార్లమెంట్ లో ఇచ్చిన హామీ అమలు కాదా. ఇది ఏడున్నారేళ్ల కాలంగా ఏపీ నుంచి కేంద్రాన్ని ఎదురవుతున్న ప్రశ్న. కానీ, కేంద్రం మాత్రం హోదా ముగిసిన అధ్యాయం అని చెబుతూ వస్తోంది. అసలు 14వ ఆర్దిక సంఘం సిఫార్సుల మేరకు ఏ రాష్ట్రానికి హోదా అనేది ఇవ్వటం లేదనేది తేల్చి చెప్పింది. ఇదే విషయాన్ని ఏపీలోనూ బీజేపీ నేతలు పదే పదే చెబుతున్నారు. ఇక, చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో హోదా స్థానంలో ప్రత్యేక ప్యాకేజీకి అంగీకరించారు. రాజకీయంగా విమర్శలు రావటంతో దాని పైన చంద్రబాబు వెనుకడుగు వేసారు.

English summary

s now a Golden chance for Jagan govt to demand for AP special status as Niti Aayog vice Chairman Rajiv Kumar said that the centre will consider the demand for Bihar special status.