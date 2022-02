గౌతమ్ రెడ్డి మరణంతో విషాదం- జగన్ విధేయుడుగా : మేకపాటి వారసుడిగా..!!

Andhra Pradesh

ఏపీ మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి హఠాన్మరణం అందరికీ షాకింగ్ న్యూస్ గా మారింది. చిన్న వయసులోనే అటు వ్యాపార రంగంలో..ఇటు రాజకీయంగానూ సక్సెస్ అయ్యారు. గౌతమ్‌రెడ్డికి ఈ ఉదయం తీవ్ర గుండె పోటు వచ్చింది. వంటనే కుటుంబ సభ్యులు ఆయన్ను హైదరాబాద్ అపోలో ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆయన చికిత్స పొందుతూ ఈ ఉదయం 8.45 గంటలకు కన్నుమూశారు. ఆయన వయస్సు 49 ఏళ్లు.. ఆయన 1971 నవంబర్ 2న జన్మించారు. ఆయన నాలుగు రోజుల విదేశీ పర్యటన ముగించుకుని హైదరాబాద్ వెళ్లారు. వారం రోజుల పాటు దుబాయ్‌ ఎక్స్‌పోకు హాజరయ్యారు. ఈ ఉదయం మరణించారు.

AP Minister Mekapati Goutham Reddy who passed away with a massive heart stroke is said to be a huge follower of CM YS Jagan and is a key member in latters cabinet.