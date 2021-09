జలసౌధలో ఏపీ, తెలంగాణా జలజగడం : రెండు బోర్డుల భేటీ ; కేఆర్ఎంబీ ముందు బలంగా వాదనలు !!

Andhra Pradesh

నదీజలాల విషయంలో తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య చోటు చేసుకున్న జల జగడాల నేపథ్యంలో ఈరోజు కేంద్రం జారీ చేసిన గెజిట్ పై సమీక్ష సమావేశానికి హాజరు కానున్న ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాలు తమ వాదనలు వినిపించనున్నాయి. ఈరోజు రెండు బోర్డుల ఉమ్మడి సమావేశం జరగనున్న నేపథ్యంలో రెండు రాష్ట్రాల ఇరిగేషన్ అధికారులు తమ వాదనను బలంగా వినిపించడానికి రంగం సిద్ధం చేసుకున్నారు. ఇప్పటివరకు ఒకరిపై ఒకరు లేఖాస్త్రాలు సంధిస్తూ నదీజలాల విషయంలో కృష్ణా నది బోర్డుపై ఒత్తిడి తెచ్చే ప్రయత్నం చేయగా, ఇక తొలి సారి కృష్ణా, గోదావరి బోర్డుల సమక్షంలో భేటీ కానున్నారు .

The AP and Telangana states, which will attend a review meeting on the Gazette issued by the Center today in the wake of water disputes between the Telugu states over river waters, will hear their arguments. Irrigation officials of the two states are preparing the sector to make their case louder in the wake of the joint meeting of the two boards to be held today. So far, AP,Telangana have been meeting in the presence of the Krishna and Godavari boards for the first time, in an attempt to put pressure on the Krishna River Board over river waters.