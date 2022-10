ఇలా అయితే కష్టం: వైరల్ గా మారిన మంత్రి రోజా ఆడియో

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

రాష్ట్ర పర్యాటకశాఖ మంత్రి ఆర్ కే రోజా నియోజకవర్గం ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలోని నగరి. ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత నియోజకవర్గానికి చెందిన నేతలు పలువురిని ఆమె దూరంగా ఉంచారు. వారిలో శ్రీశైలం దేవస్థానం ఛైర్మన్‌ రెడ్డివారి చక్రపాణిరెడ్డి, వడమాలపేట జడ్పీటీసీ సభ్యుడు మురళీధర్‌రెడ్డి, రాష్ట్ర ఈడిగ కార్పొరేషన్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ కేజే శాంతి, నగరి మున్సిపల్‌ మాజీ ఛైర్మన్‌ కేజే కుమార్‌, పుత్తూరుకు చెందిన ఏలుమలై, విజయపురానికి చెందిన లక్ష్మీపతిరాజు ఉన్నారు.

English summary

State Tourism Minister RK Roja's constituency is Nagari in joint Chittoor district.After the elections, she kept away many of the leaders of the constituency.