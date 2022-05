సీఎం కాన్వాయ్ బిల్లులు చెల్లించాలని ఏపీ రవాణాశాఖ లేఖ; ఏపీ దుస్థితిపై మండిపడిన చంద్రబాబు

Andhra Pradesh

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రవాణా శాఖ ఏపీ ప్రభుత్వానికి షాక్ ఇచ్చింది. ప్రభుత్వం రవాణా శాఖకు చెల్లించవలసిన పాత బకాయిలను చెల్లించాలని లేఖ రాసింది. సీఎం, వీఐపీల కాన్వాయ్ ల బిల్లులపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసిన రవాణా శాఖ లేఖలో పలు అంశాలను ప్రస్తావించింది. గత మూడు సంవత్సరాలుగా పాత బకాయిలు పేరుకుపోయాయి అని, ఆ బకాయిలను వెంటనే చెల్లించాలని లేఖలో పేర్కొంది.

The AP Transport department askiనగ్ govt to pay the CM and ministers' vehicles pending bills. 17.5 crore pending bills for the last three years. Chandrababu was outraged that this was an AP economical plight.