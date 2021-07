పవన్ కళ్యాణ్ కు విజ్ఞప్తుల వెల్లువ .. వారి కోసం జగన్ సర్కార్ కు జనసేనాని సీరియస్ వార్నింగ్ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

రాష్ట్రంలో తాజా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మరోమారు ఏపీ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి రంగంలోకి దిగిన పవన్ కళ్యాణ్ దూకుడుగా ముందుకు వెళ్తున్నారు. సగటు ప్రజల కన్నీళ్లు తుడవటమే జనసేన ప్రధాన లక్ష్యం అని పవన్ కళ్యాణ్ ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. ఇక జనసేనాని ఏపీ రాకతో భవన నిర్మాణ రంగ కార్మికులు, నిరుద్యోగులు , తాడేపల్లి కరకట్ట వాసులు పవన్ కళ్యాణ్ ను కలిసి తమ గోడు చెప్పుకున్నారు. ఆయనకు విజ్ఞప్తుల వెల్లువ కొనసాగుతుంది.

English summary

Pawan Kalyan, who has stepped into the fray to bring pressure on the AP government once again in the wake of the latest situation in the state, is moving aggressively. Pawan Kalyan revealed that Janasena's main objective is to wipe away the tears of the common people. With the arrival of Janasena AP, construction workers, the unemployed and the residents of Thadepalli Karakatta joined Pawan Kalyan in saying their problems. The flood of appeals to pawan continues.