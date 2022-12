ఏపీ, తెలంగాణాపై మాండూస్ ఎఫెక్ట్ కొనసాగుతుండగానే .. ముంచుకొస్తున్న మరో తుఫాను

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

మాండూస్ తుఫాను ప్రభావంతో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో అనేక ప్రాంతాలు కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటే, మరో తుఫాను ముంచుకొస్తున్న పరిస్థితి ఇప్పుడు ఆందోళన కలిగిస్తుంది.

English summary

As the Mandous effect on AP and Telangana, another impending cyclone is now causing concern. The Met department said that the surface periodic trough which will form over the South Andaman region in the Bay of Bengal likely to develop into a cyclonic storm.