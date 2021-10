అమ్మవారి పండుగతో రాజకీయాలు చెయ్యొద్దు.. ఆ మంత్రి భాషకు దణ్ణం పెట్టాలన్న అశోక్ గజపతి రాజు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్ర మాజీ మంత్రి తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నేత మాన్సాస్ మరియు సింహాచలం ట్రస్ట్ చైర్మన్ పూసపాటి అశోక్ గజపతిరాజు ఉత్తరాంధ్ర ఇలవేల్పు పైడితల్లి అమ్మవారి ఉత్సవాల సందర్భంగా అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. విజయనగరం జిల్లాలో పైడితల్లి అమ్మవారి తొలేళ్ల ఉత్సవం సందర్భంగా దేవస్థానం అనువంశిక ధర్మకర్త పూసపాటి అశోక్ గజపతిరాజు అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు, పసుపు,కుంకుమలు సమర్పించి ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఈ సమయంలో ఆయన ఆసక్తిక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

TDP leader Ashok Gajapathiraju said that in the name of protocol, ordinary devotees should not be deprived of the vision of Paiditalli Amma. Ashok Gajapati Raju appealed to the authorities not to politicize paiditalli festival.