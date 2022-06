చిత్తూరు మాజీమేయర్ హేమలతపై పోలీసులదుశ్చర్య: చర్యకు ప్రతిచర్య ఉంటుందని అచ్చెన్న, లోకేష్ వార్నింగ్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

చిత్తూరు జిల్లాలో మాజీ మేయర్ హేమలత పై పోలీసుల దుశ్చర్యపై టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుతో పాటు టిడిపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అచ్చెన్నాయుడు, టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పోలీసులు దిగజారిపోయారు అని అచ్చెన్నాయుడు, లోకేష్ మండిపడ్డారు. వైసీపీ కార్యకర్తల మాదిరిగా ప్రవర్తిస్తున్న పోలీస్ అధికారులను వదిలేది లేదని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

English summary

Atchannaidu and Lokesh are angry over the police action against Chittoor former mayor Hemalatha. atchannaidu and lokesh gave a serious warning to police. Are you police ..or YSRCP faction army? They questioned.