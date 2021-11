దొంగ ఓట్లతో గెలిచి సిగ్గు శరం లేకుండా సంబరాలు; అప్పుడు గెలిస్తే టీడీపీని మూసేస్తాం: అచ్చెన్నాయుడు సంచలనం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కుప్పం మున్సిపల్ ఎన్నికలలో వైసిపి సాధించిన గెలుపుపై వైసీపీ నేతలు సంబరాలు జరుపుకుంటూ తెలుగుదేశం పార్టీపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తుతూ ఉంటే ఏపీ టీడీపీ అధ్యక్షుడు అచ్చెన్నాయుడు, వైసిపి సాధించిన విజయం పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కుప్పంలో సాధించిన గెలుపు ఓ గెలుపేనా అంటూ ప్రశ్నించారు. ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల అయిన రోజు నుంచి అధికార పార్టీ కుప్పంలో ఏం చేసిందో ప్రజలందరూ చూశారని అచ్చెన్నాయుడు పేర్కొన్నారు.

ఎంత దౌర్జన్యం చేసినా ప్రజల ఆకాంక్షను అణగదొక్కలేరు; అంతిమంగా విజయం ప్రజలదే: రాజధానిపై చంద్రబాబు

English summary

TDP leader Atchannaidu was angry at the YCP for celebrating with shameful victory with fake votes in Kuppam. Atchannaidu made sensational remarks that if the YSRCP wins the general election, the TDP will be shut down and go to the polls immediately.