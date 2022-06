ఆత్మకూరు ఫలితంతో కొత్త సమీకరణాలు - భారీ మెజార్టీ వెనుక : టీడీపీ ఓట్లు వైసీపీకేనా..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఆత్మకూరు ఉప ఎన్నికలో వైసీపీ ఘన విజయం సాధించింది. ఏకపక్షంగా గెలుపు దక్కించుకుంది. అయినా..ఎన్నికల్లో పోలైన ఓట్లు..సమీకరణాలు మాత్రం ప్రధాన పార్టీలకు సూచనలు - హెచ్చరికలుగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ ఎన్నిల్లో వైసీపీ కి ప్రధాన ప్రత్యర్దిగా బీజేపీ నిలిచింది. ప్రధాన ప్రతిపక్షం టీడీపీ - జనసేన ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేదు. గౌతమ్ రెడ్డి మరణంతో ఆయన సోదరుడు విక్రమ్ రెడ్డి పోటీలో నిలిచారు. నియోజకవర్గంలోని మండలాల వారీగా అభ్యర్ది గెలుపు కోసం మంత్రులు - ఇంఛార్జ్ లకు బాధ్యతలు కేటాయించారు. లక్ష మెజార్టీ లక్ష్యమని పదే పదే చెబుతూ వచ్చారు.

English summary

Atmakur by poll Results lead to many eqautions in the ap politics, Mainly TDP Votes seem to be turned for YCP.