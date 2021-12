‘అఖండ’ తో ఆరంభం- జగన్ మార్క్ దెబ్బ తో విలవిల : అమరావతికి పరిగెత్తాల్సిందేనా..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీ ప్రభుత్వం టాలీవుడ్ ను షేక్ చేస్తోంది. ప్రభుత్వం తాజా నిర్ణయాల పైన సీనీ పెద్దలు పదే పదే కోరుతున్నా.. మార్పు మాత్రం కనిపించటం లేదు. తాజాగా ప్రభుత్వం టిక్కెట్ల ధరలను ఖరారు చేసింది. సెంటర్ల వారీగా వాటి ధరలను ఫిక్స్ చేసింది. వాటిని చూసి ధియేటర్ల యాజమన్యాలు లబోదిబో మంటున్నాయి. అయితే, టిక్కెట్ల ధరలు పెంచేది లేదు.. బెనిఫిట్ షో లకు అవకాశం ఇవ్వం...ఆన్ లైన్ ద్వారానే టిక్కెట్లను విక్రయించాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

English summary

Balakrishna starter Akhanda movie which is releasing today will have no fan show or benefit show with AP govt bringing in the new law.