సింహంతో ఆట జగనన్నతో వేట మంచిది కాదు: బాక్సులు బద్దలు కొడతానన్న మంత్రి రోజా

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ మంత్రి రోజా సెల్వమణి వైసీపీ ప్లీనరీలో ప్రతిపక్ష పార్టీలకు సీరియస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఆడపిల్ల అని చూడకుండా విష ప్రచారం చేస్తున్నారంటూ మండి పడిన రోజా ఒక్కొక్కరికి బాక్స్ లు బద్దలు కొడతాను అంటూ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. 12 సంవత్సరాలుగా ఎన్నో కుట్రలు చేశారని, అయినప్పటికీ వాటిని ఎదిరించి నిలబడిన దమ్మున్న నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అని మంత్రి రోజా కొనియాడారు. సూటిగా చెప్తున్నా .. సింహంతో ఆట జగన్ అన్నతో వేట అయ్యే పని కాదని మంత్రి రోజా వ్యాఖ్యానించారు. నగరి నియోజకవర్గంలో నిర్వహించిన వైయస్సార్ ప్లీనరీ సమావేశంలో మంత్రి రోజా ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Minister Roja commented at the YSRCP Plenary that hunting with Jagan and playing with a lion was not good. Minister Roja warned that false propaganda was being spread against her and said that she will break the boxes of the opposition.