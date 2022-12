నరేంద్రమోడీని చంద్రబాబు కాదంటారా?

Andhra Pradesh

Garikapati Rajesh

కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న భారతీయ జనతాపార్టీతో సన్నిహిత సంబంధాలు నెలకొల్పేందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబునాయుడు ప్రయత్నిస్తున్నారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఓటమిపాలైన తర్వాత పార్టీకి చెందిన నలుగురు రాజ్యసభ సభ్యులు బీజేపీలోకి ఫిరాయించారు. కేవలం రెండు సందర్భాల్లోనే చంద్రబాబు మోడీని కలవగలిగారు. ప్రత్యేకంగా కలవాలని ఆయన చేస్తున్న ప్రయత్నాలు మాత్రం సఫలం కావడంలేదు.

English summary

There are reports that they are trying to ally with the Telugu Desam Party in AP to grab as many votes as possible.