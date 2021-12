విశాఖ రైల్వేజోన్ పై క్లారిటీ ఇచ్చేసిన కేంద్రం-పార్లమెంట్ లో ప్రకటన- ఇక జగన్ చేతుల్లోనే

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో విభజన హామీల్లో ఒకటైన విశాఖ రైల్వే జోన్ పై కేంద్రం ఇవాళ క్లారిటీ ఇచ్చేసింది. కొన్నేళ్లుగా వైజాగ్ రైల్వే జోన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారందరికీ దీంతో పూర్తి స్ఫష్టత వచ్చేసింది. ఒడిశాకు చెందిన రైల్వే మంత్రి అశ్వనీ వైష్ణవ్ పార్లమెంటులో ఇవాళ చేసిన ప్రకటనతో రైల్వే జోన్ విషయంలో నెలకొన్న అపోహలన్నీ తొలగిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీలో అధికార వైసీపీ పాత్ర కీలకంగా మారిపోయింది. ఇప్పుడు జగన్ ఏం చేస్తారన్న దానిపై సందిగ్ధత నెలకొంది.

English summary

the union government on today clarified on new railway zones and railway minister ashwini vaishnaw said no proposal of formation of railway zone in vizag.