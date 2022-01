ఉద్యోగ సంఘాల నేతలపై తీవ్ర ఒత్తిడి-సర్కారా, ఉద్యోగులా ? -ఏదో ఒకటి తేల్చుకోవాల్సిందే

Andhra Pradesh

ఏపీలో ఉద్యోగుల పీఆర్సీ వ్యవహారం ఉద్యోగ సంఘాల నేతల మెడకు చుట్టుకోబోతోంది. ఇప్పటివరకూ ఉద్యోగుల కోసం పోరాడుతున్నట్లు చెప్పుకుంటూ ప్రభుత్వం చెప్పినట్లు విన్న నేతలంతా ఇప్పుడు తాజా జీవోలతో ఇరుకునపడ్డారు. ఉద్యోగుల జీతాలు తగ్గుతాయన్న ఆందోళనలతో ఇన్నాళ్లూ ప్రభుత్వాన్ని మోసిన నోళ్లతోనే ఇప్పుడు విమర్శించాల్సిన పరిస్ధితులు తలెత్తుతున్నాయి. అంతే కాదు మా కోసం పోరాటాలు చేయని నేతలు మాకెందుకన్న వాదన ఉద్యోగుల్లో మొదలైంది.

andhrapradesh employees associations who supported the jagan government so far are in a postition to take a u turn over employees prc and hra issues with ground level situation.