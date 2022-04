ఆశావాహులకు జలక్ : కొత్తగా 14-17 మందికే అవకాశం : ఆ మంత్రులు కంటిన్యూ - పీకే సూచనలతో..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీ కేబినెట్ ముహూర్తం దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ సమీకరణాలు మారిపోతున్నాయి. ఇప్పటికే 24 మంది మంత్రులు రాజీనామా చేసారు. కొత్త మంత్రులు 11న ప్రమాణ స్వీకారానికి రంగం సిద్దమైంది. అయితే, ప్రస్తుత మంత్రుల్లో నలుగురు లేదా అయిదుగురు మాత్రమే కొనసాగుతారని ఇప్పటి వరకు అంచనాలు వ్యక్తం అయ్యాయి. కానీ, అనూహ్యంగా ఆలోచనల్లో మార్పు కనిపిస్తోంది. సీనియార్టీకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని డిసైడ్ అయినట్లు సమాచారం. దీంతో..ఇప్పటి వరకు పలువురు ఆశావాహుల పేర్లు రేసులోకి వచ్చాయి. మారుతున్న పరిణామాలతో వారికి నిరాశ తప్పేలా లేదు. ఇక, ప్రస్తుత కేబినెట్ లో 7 -11 మంది వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉందని విశ్వసనీయ సమాచారం.

English summary

In a huge twist in Jagans new cabinet the latest update is that 14-17 ministers from the current cabinet will continue as ministers on advice of Prashant Kishore.