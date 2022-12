సుప్రీంలో విభజన పిటిషన్లు-కేసీఆర్-జగన్ మైండ్ గేమ్ ! బీజేపీ-జనసేన డౌట్లు ఇవే ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఎనిమిదేళ్ల క్రితం ఉమ్మడి ఏపీని ఏపీ-తెలంగాణగా విభజించాలని కోరుతూ వచ్చిన డిమాండ్ల మేరకు కేంద్రం విభజన ప్రక్రియ చేపట్టింది. అయితే దీన్ని సవాల్ చేస్తూ అప్పట్లోనే సుప్రీంకోర్టులో పలు పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఇరు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అంశం కావడం, సంక్షిష్టమైన అంశం కావడంతో సుప్రీంకోర్టు కూడా దీనిపై సుదీర్ఘ విచారణ చేపట్టాలని భావించి పక్కనబెట్టింది. అయితే ఇన్నాళ్లకు అప్పట్లో దాఖలైన 30 ప్లస్ పిటిషన్లపై విచారణకు సిద్ధమైంది. ఈ నేపథ్యంలో సుప్రీంకు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు తమ అభిప్రాయాలు చెప్పేశాయి. అయితే ఇవి ఇరు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయంగా కాక రేపుతున్నాయి.

English summary

bjp and janasena duo suspects that politics around ap re-organisation act are seems to be the part of ys jagan and kcr's mind game.