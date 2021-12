ఏపీలో పోలీస్ వ్యవస్థపై కేంద్రం టెలిస్కోప్; ఆ ఐపీఎస్ లపై బీజేపీఎంపీ సీఎం రమేష్ సంచలనం!!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పోలీస్ వ్యవస్థపై బీజేపీ ఎంపీ సీఎం రమేష్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేంద్రం ఏపీ పోలీస్ వ్యవస్థపై టెలిస్కోప్ తో నిఘా పెట్టి మరీ చూస్తోంది అంటూ ఎంపీ సీఎం రమేష్ వ్యాఖ్యానించారు. త్వరలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పోలీసు వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేయడం దిశగా కేంద్రం చర్యలు తీసుకోబోతోందని ఎంపీ సీఎం రమేష్ వెల్లడించారు.

BJP MP CM Ramesh made sensational comments on the AP Police system. CM Ramesh hints that Center Telescope on Police System in AP and center may recall those IPS officers who are working in ap in the future.