ఢిల్లీ సాక్షిగా ఏపీ పరువు తీస్తున్నారు; వైసీపీకి ఓటేసినందుకు జనాలు లెంపలేసుకుంటున్నారు: బీజేపీ ఎంపీలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పాలన పై బీజేపీ ఎంపీలు విరుచుకుపడ్డారు. ఏపీలో జగన్ సర్కార్ పనితీరుపై ఎంపీలందరూ ఒక్కసారిగా విరుచుకుపడ్డ తీరు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. తాజాగా ఏపీలో వరదలకు, అన్నమయ్య ప్రాజెక్ట్ గేట్లు కొట్టుకుపోయి సంభవించిన నష్టానికి జగన్ సర్కార్ వైఫల్యమే కారణం అని కేంద్ర మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ పార్లమెంట్ సాక్షిగా వ్యాఖ్యానించారు. దీనిపై వైసీపీ మంత్రులు స్పందిస్తున్న తీరుపై బీజేపీ ఎంపీలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జగన్ పాలనపై అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

English summary

BJP MPs are outraged over the rule of YS Jagan in the state of Andhra Pradesh. criticized the situation as a development vacuum. BJP MPs were incensed over the minister's remarks on the Union minister's statement.