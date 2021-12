విజయవాడలో బీజేపీ ప్రజాగ్రహ సభ: వైసీపీ పాలనపై సమరశంఖం; పాల్గొననున్న ప్రకాష్ జవదేకర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైసీపీ ప్రభుత్వ పాలనపై ప్రతిపక్ష పార్టీలు తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఒకపక్క తెలుగుదేశం పార్టీ ఓటిఎస్ పై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు కొనసాగిస్తూ, ఓటీఎస్ రద్దు చెయ్యాలని జగన్ ప్రభుత్వం పై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే, మరోపక్క జగన్ సర్కారు పనితీరును ప్రజాక్షేత్రంలో ఎండగట్టే ప్రయత్నంలో మంగళవారం నాడు విజయవాడలో బీజేపి ప్రజాగ్రహ సభను నిర్వహిస్తోంది.

English summary

The BJP is holding a public meeting with the name or prajagraha sabha in Vijayawada on Tuesday in an attempt to show the ysrcp govt failures and performance of the Jagan in public. National leader Prakash Javadekar will participate in the meeting.